高校生に自転車の危険な運転を知ってもらい事故の防止につなげようと山形市で交通安全教室が開かれ、高校生が自転車に乗る際の心構えなどを学びました。 【写真を見る】自転車運転中の危険な場面を再現自転車事故防止へ交通安全教室（山形） この交通安全教室は、自転車による事故が増える新年度の始まりに合わせ県などが開いたものです。 去年県内では交通事故で９５人の高校生がけがをしていてこのうち６割が自転車に乗って