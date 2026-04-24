スルガ銀行 [東証Ｐ] が4月24日昼(12:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の310億円→350億円(前の期は261億円)に12.9％上方修正し、増益率が18.5％増→33.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の142億円→182億円(前年同期は131億円)に28.0％増額し、増益率が8.1％増→38.4％増に拡大する