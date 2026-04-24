モデルのマギーが24日、東京・バーニーズ・ニューヨーク銀座本店で行われる編集型ポップアップイベント『St. Barneys Islands（セント バーニーズ アイランズ）』にトラベルファッションナビゲーターとして来場。モデル業のみならず、コスメや家具などさまざまに事業を広げるマギーが、次に準備を進めている事業を告白した。【写真】スタイル抜群！さわやかなブルーを大人上品に着こなすマギー空を思わせるブルーのワンピース