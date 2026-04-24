南海電鉄の新たな観光列車の運行が始まり、4月24日朝、1番列車が大阪のなんば駅を出発しました。 運行を開始したのは、南海電鉄の新観光列車「GRAN 天空」です。大阪の難波駅から和歌山の極楽橋駅間を約1時間半で運行します。 定員は70人で、午前と午後の1日2往復。4両編成の座席指定で、車窓からの景色を楽しむ座席や、ソファ席では旬の食材を使った食事も楽しめます。 （南海電鉄・営業企画部村上貴彦部長）「