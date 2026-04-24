国際協力銀行（JBIC）とメガバンク3行が、関税合意に基づく日本の対米投融資第1弾案件への融資を決めたことが24日、分かった。まず2500億円を融資し、段階的に積み増す。第1弾は3事業で計360億ドル規模に上る。資金にめどが付いたことで、本格的に動き出す。融資はJBICのほか、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行が実施。3メガの融資には、日本貿易保険の保証を付ける。両政府は昨年7月、トランプ米政権による高関税の引