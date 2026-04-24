瀬戸内海の離島・豊島（てしま）（香川県土庄町）に不法投棄された国内最大規模の産業廃棄物の撤去を求めた住民運動で、中心的な役割を担った廃棄物対策豊島住民会議の事務局長・安岐正三（あき・しょうぞう）さんが２３日、高松市内の病院で亡くなった。７５歳だった。通夜は２５日午後４時から岡山県玉野市のアーバンホール田井で。告別式は家族のみで行う。豊島生まれ。地元の業者が廃棄物処理場の建設許可を香川県に申請し