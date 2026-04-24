タレントの菊地亜美（35）が24日、東京都世田谷区の二子玉川ライズ・ガレリアで行われたドイツの製菓会社「HARIBO」の体験型イベント「HARIBOきらきらフルーツフェス」のオープニングイベントに出席した。お客様第1号のスペシャルゲストとして登場した菊地は「子供も食べるので、常に家にハリボーがあるんですよ。小分けのものだったり、お友達のお誕生日会にはバケツ型のハリボーを持って行ったり」と大のハリボー好きを公言