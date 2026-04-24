◇MLB ドジャース3-0ジャイアンツ(日本時間24日、オラクル・パーク)ドジャースのダルトン・ラッシング選手が試合後に6回に右脇腹に受けた死球についてコメントしました。3点リードの6回、第3打席に立ったラッシング選手は、相手先発のローガン・ウェブ投手の初球は足元にくるもよけます。しかし2球目の93.1マイル(約150キロ)の直球はよけられず右脇腹に直撃しました。試合後に記者から「あの投球はかなり意図的に見えた」と質問が