タレントでモデルのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内で、OOFOS（ウーフォス）ポップアップ「OO STORE」オープニングイベントに登場した。25日から2日間、原宿のクレインズ6142で開催されるリカバリーサンダル「OOFOS」のポップアップイベントで、国内初展開の新モデル「Plus Line」3型が発売になる。白いサンダルに合わせたオールホワイトのコーディネート。「今までよりさらにフィットしてる感じがあって、自分の足の形に