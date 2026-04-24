フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、自身の今後について言及した。今季はミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得。世界選手権でも銀メダルに輝いた。来季は休養を明言している中で、第４１回世界獣医師会大会（東京国際フォーラム）の最終日となる２４日には、所属先の渡辺和孝社長とのトークショーに参加。「この休養する１年間は北京五輪からの４年間で