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【「イッタラ × ポケモン」コレクション】 5月1日10時 発売 【期間限定ポップアップ】 開催期間：5月1日～5月6日（10時～20時） 開催場所：アトレ恵比寿本館 4F フォンテーヌ広場（〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５－５） フィカースジャパンは、「ポケモン」とコラボレーションした「イッタラ × ポケモ