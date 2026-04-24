ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースに新たな因縁が芽生えてしまった。同じナ・リーグ西地区のジャイアンツだ。敵地サンフランシスコで行われた２３日（日本時間２４日）の一戦は３―０で完勝。今回の３連戦を１勝２敗で終えたが、今後も尾を引きかねないプレーが散見され、複数の米メディアも注目している。その渦中の中心にいるのがダルトン・ラッシング捕手（２５）だ。打撃絶好調のラッシングはこの日、「７番・捕手