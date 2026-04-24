松坂桃李が主演を務める2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』（NHK総合ほか）より、青木崇高、高橋光臣、宮野真守、芝大輔、荒川良々の出演が発表された。主人公・小栗（松坂）を子どものころから知り尽くした仲間たちを演じる。宮野、芝は大河ドラマ初出演。【写真】小栗忠順（松坂桃李）の盟友・栗本鋤雲に青木崇高新キャスト陣大河ドラマ第66作となる本作は、幕末を舞台に、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍