「週刊SPA!」（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中！このたびちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈の誌面カットが到着した。【写真】バーレスクダンサー・神山みれいの野性味あふれるグラビア！今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで届ける。表