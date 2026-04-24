大谷翔平“投手”が打撃でも積み上げる数字米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は今季も新たな記録の世界を見せてくれた。昨季から続いた連続試合出塁は、ドジャース史上2位の「53」まで伸びたところでストップ。そして3季ぶりに開幕から投打二刀流でプレーしていることで、日々重ねる偉業が改めて注目されている。大谷は投打二刀流で出場した22日（同23日）のジャイアンツ戦で、投手としては6回を5安打無失点と好投したもの