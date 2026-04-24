元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が23日にInstagramを更新。ランジェリー姿を披露すると、ファンから「最高にキレイ」「見惚れます」といった反響が寄せられた。【写真】森香澄、まさにミューズ！スタイル抜群の下着姿22日、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任したことが報じられていた森。彼女が「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されてい