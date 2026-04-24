純烈が、シングル「ありがとう」（D・E・Fタイプ）を6月17日にリリースすることを発表した。本発表は、4月23日に純烈リーダー・酒井一圭がロフトプラスワンで行ったトークライブ＜しんじゅく酒井祭 〜モナキPの証言＞にてアナウンスされた。カップリングには、Dタイプが3人、EタイプとFタイプはそれぞれ白川と後上のソロ曲が収録される。そして、Dタイプのカップリング曲の作詞を、氣志團のリーダー・綾小路 翔が手掛けることを、