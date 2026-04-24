25日、東京のど真ん中でミラノ・コルティナ五輪「応援感謝パレード」ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われる。史上最多24個のメダルを獲得した五輪のアスリートやパラリンピアンたちが、日本橋中央通りの700メートルを歩いてファンに感謝を伝える。五輪閉幕から2カ月以上が過ぎているが、これは五輪後も試合が続いた選手たちのスケジュールに配慮して