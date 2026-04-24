元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希（４０）が公開したライブのオフショットに反響が寄せられている。後藤は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「『ＣｈｉｌｌＯｕｔＣｌｕｂＶｏｌ．３』＠ＺｅｐｐＨａｎｅｄａありがとうございました！」「＃まきふく＃地元ＬＯＶＥ」と記し、ヒップホップＭＣのＺＯＲＮとのツーショットや、お笑いコンビ「カミナリ」とのスリーショット、おなかがチラリとのぞく衣