タレント・坂下千里子が23日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのお弁当をアップし、ママとしての姿がうかがえるコメントが反響を呼んでいる。 【写真】ボリュームはもちろん赤緑黄の彩りも鮮やかママの愛情たっぷり高校生弁当 2008年に結婚した坂下。同年11月に長女を、10年12月に長男を出産している。これまでも弁当の写真をたびたび投稿しているが、今回も揚げ物にブロッコリーなど赤黄緑がしっかり