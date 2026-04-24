2026-27シーズンの開幕に向けて工事が継続、ホームゲームは通常通り開催J3の松本山雅FCは4月24日、ホームスタジアムである「サンプロ アルウィン」で行われているバックスタンド観客席の改修工事について、新しい座席の取り付けが全数完了したと発表した。今回の報告は、4月23日付で長野県松本建設事務所からクラブへ共有された工事状況に基づくもの。計画されているバックスタンドの座席改修および防水工事のうち、主要工程で