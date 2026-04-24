ガールズグループQWER（キューダブルイーアル）が「4月第3週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した4月第3週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。今回の4月第3週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugs