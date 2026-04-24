台湾の人気俳優ワン・ダールー（王大陸）が個人情報を不正に照会した疑いで懲役刑を言い渡された。23日の聯合報や中国時報など台湾メディアによると、新北地裁は前日、「個人情報保護法」違反の容疑で起訴されたワン・ダールーと、交際相手でインフルエンサーの闕沐軒に対し、それぞれ懲役6カ月を言い渡した。裁判所によると、ワン・ダールーは兵役逃れのために接触したブローカーから詐欺にあったと判断し、このブローカーの個人