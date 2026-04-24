「INZONE H6 Air」 ソニーは、ゲーミングギアブランド・INZONEより、開放型ヘッドセット「INZONE H6 Air」と、完全ワイヤレスイヤフォン「INZONE Buds」のカラーバリエーション「グラスパープル」を、4月24日に発売した。直販価格はINZONE H6 Airが27,500円、INZONE Budsが29,700円。 4月24日11時50分に編集部がAmazonを確認したところ、どちらも9％ OFFとなっており、INZONE H6 Airは25,000