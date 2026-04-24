下田市では中学校を活用した新庁舎が完成し、地域の人たちが集まり落成式が行われました。下田市役所は、老朽化や津波浸水区域内に立地していたことなどから、2009年から新庁舎の整備が検討されてきました。建設コストを抑える工夫などが議論された結果、旧稲生沢中学校の校舎を活用し、校舎棟と体育館棟、そして新築の本館が整備されました。建設費はおよそ36億円で、防災対策として自家発電設備なども備えているということです。