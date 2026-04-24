読売テレビの西山耕平アナウンサー（42）の妻で、気象予報士の奈良岡希実子さん（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児の出産を報告した。【写真】家族4人ショットを公開…第2子女子誕生を報告した奈良岡希実子さん奈良岡さんは「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました。無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってくれることを願っています」と伝えた。「一