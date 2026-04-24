お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。高校に入学した心境を明かした。【写真】おなじみのポーズも！33歳・ぱーてぃちゃん信子が高校入学信子は今月13日に自身のSNSで高校入学を報告。「入学式」と書かれたボードの前に立つ写真を添えて「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた。学び直したいと思った大人の皆