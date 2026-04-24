アイドルグループ「Sophia la Mode」の南みゆかが、きょう24日発売のグラビア写真集『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』で表紙を飾った。“東海が生んだ奇跡”と称される存在感で、個性的なテーマのグラビアに挑戦している。【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈同作は、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた人気シリーズの最新作。配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人が登場し、視聴者投票によっ