「ちいかわベーカリー」で5月1日から、「ちいかわ」と「ハチワレ」の誕生日を記念したパンが期間限定で発売される。エルティーアールが24日、発表した。【画像】ちいかわ＆ハチワレ、お誕生日シリーズ“特典”アイテム（一覧）誕生日限定仕様で、カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた、優しくてほっこりするパンとなっている。「ハチワレパン」は、チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ甘さが口いっぱい