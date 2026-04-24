体験型「恐竜」ライブエンターテインメント『DINO SAFARI 2026』のゲネプロが24日、東京・ 渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールAで行われた。【写真】すごい迫力！恐竜と対面するもう中学生年齢や世代、性別を問わず常に人気の恐竜。本公演は、あたかも生きているかのような恐竜が観客の目の前を自由に歩き回り、まさに恐竜の世界に自分自身が入り込んだかのような体験を味わうことができる。今回の『DINO SAFARI 2026』では、長