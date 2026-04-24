モデル三吉彩花が２３日に東京都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）のジャパンプレミアイベントに登場した際の衣装が凄いと話題になっている。遠目には細身の黒パンツスーツ＆白シャツにリボンタイのシックな装いだったが、スーツのフロントが開くと白シャツの丈が短すぎる、驚きのコーデだった。テレビ番組でもイベントの模様が伝えられ、ネットでも「めっちゃカッコいい」「見えてるじゃん」「小悪魔