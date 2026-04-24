ベビーオットセイが飼育員に甘える姿がSNSで話題を集めている。【映像】飼育員にべったりなベビーオットセイ（実際の様子）投稿したのは、mikiさん（@hayatosan714）。京都水族館でミナミアメリカオットセイ・ちのわちゃん（9カ月）の“おさんぽ練習”の様子を撮影し、Xに投稿した。飼育スタッフが親代わりとなって大切に育てているためか、「離れないで！」と言わんばかりに、べったりとくっついている。投稿主は、ちのわち