タレントの新山千春（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。昨年の年末から始めた習い事を明かした。「去年の年末からはじめた習い事の書道！」とつづり、書道をする自身の姿を公開した。「一文字一文字、丁寧に向き合う静かな時間の中で感情がたくさん動く。たった一文字書くのに、まだ納得できた日は一度もないけどこれがまた楽しい」とつづった。「チャレンジしたいと思うことに年齢は関係なくて、5年後、10年後