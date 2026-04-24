3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、日本ではNetflixによる独占有料配信となり、地上波での無料放送がなかったことについて、松本洋平文部科学大臣が「より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いした」と、主催者に要望したことを明らかにした。【映像】松本大臣、主催者に「今後の配慮をお願いした」松本大臣は24日の記者会見で「スポーツ放映に関しましてWBCが独占配信とな