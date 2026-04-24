愛知・尾張旭市の公園内に設置されていた女性の銅像が、何者かに盗まれる事件が発生した。現場となった公園では、過去にも別の銅像がなくなる被害が起きていて、現在も見つかっていない。こうした銅像の窃盗事件が、各地で相次いでいる。またしても…消えた“女性銅像”膝を抱えるような姿をした女性の銅像──。その銅像が何者かによって盗まれた。事件があったのは、愛知・尾張旭市の城山公園にある「彫刻の森」。21日、巡回して