お笑い芸人のもう中学生が２４日、東京・渋谷のヒカリエホールで行われた、体験型「恐竜」ライブエンターテインメント「ＤＩＮＯＳＡＦＡＲＩ２０２６」（２４日〜５月６日）のＰＲイベントに出席。モデル・俳優の恵理と結婚発表後、初の公の場となった。司会から結婚を祝福されると観客、報道陣に自ら近づき、ステージ中央を一周しつつ、計３度土下座をして感謝を表現。「ひとえに本当に皆さまのおかげだと心から思ってお