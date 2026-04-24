「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が20日更新の人気ユーチューバー・ヒカルのYouTubeに出演。フジテレビ系の昼の伝説的バラエティー番組「森田一義アワー笑っていいとも!」出演時を振り返った。カジサックは動画で、ヒカルと「令和の虎」総合演出の経営者、桑田龍征氏と3人で酒を飲みながら対談。話題の中心はタモリ（80）だった。ヒカルから「ちょっと俺、1個ぶこんでいいですか？俺ずっと昔から