もがみ型から何が変わった？ VLS倍増の次世代艦東京ビッグサイトで、2026年4月22日から24日にかけて開催されている大規模な国際海事展「Sea Japan」において、防衛省が新型護衛艦のスケール模型を展示していました。【写真】新型FFMの新旧2モデルを見比べ 現在、防衛省・海上自衛隊は、もがみ型護衛艦（FFM）の導入を進めていますが、調達は12隻で取りやめ、以後は同型の改良型、いわゆる「新型FFM」の建造へと舵を切ります。 新