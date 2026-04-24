犬の『しつけが下手な人』がやりがちな絶対NG行為５選 犬のしつけが上手くいかない人は、犬に伝わりにくい方法で叱っているケースが多いです。また、間違った行動は信頼関係を崩壊させかねません。ここでは、犬のしつけが下手な人がやりがちな絶対NG行為を紹介します。 1.必要以上に大きな声で怒鳴りつける 犬が悪さをしたとき、つい感情的になり必要以上に大きな声で怒鳴りつけてしまうことはありませんか。ま