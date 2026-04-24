NHK連続テレビ小説『風、薫る』第5週「集いし者たち」より、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が梅岡看護養成所に入学し、いよいよ女学校編が幕を開ける。つまりは、第4週「私たちのソサイエティ」第20話までは2人が看護の道、トレインドナースを志すまでの序章だったと言えるだろう。 参考：『風、薫る』水野美紀演じる美津はなぜ魅力的？『ばけばけ』北川景子とは対照的な“強さ” その大きなきっかけとなったのは