JR東海は、奈良エリアにスポットをあてた観光キャンペーン「いざいざ奈良」の第9弾として、薬師寺編の展開を開始した。4月1日から首都圏と静岡地区で放映を開始したテレビCMでは、俳優の鈴木亮平さんが登場し、世界遺産・薬師寺での転読法要や写経、ならまちエリアの和菓子店・樫舎の和菓子、登大路ホテルでのグランドピアノの生演奏といった、現地でしか味わえない奈良ならではの魅力を発信する。「EX旅先予約」では、薬師寺の大