中国国際航空は、北京大興〜フランクフルト線を4月27日に新規就航する。1日1往復を運航する。機材はボーイング777-300ER型機を使用する。所要時間は北京大興発が10時間5分、フランクフルト発が9時間35分。この他に中国国際航空は、北京/首都発着でフランクフルトへ週12往復を運航している。■ダイヤCA957北京大興（13：30）〜フランクフルト（17：35）／毎日（4月28日〜）CA958フランクフルト（19：10）〜北京大興（10：45+1）