楽天モバイルは、新たなログイン認証方式として「パスキー」を4月下旬以降に導入する。 楽天モバイルのWebサイトやサービスへの申し込み時のログインに加え、「my 楽天モバイル」のアプリ版およびWeb版、コミュニケーションアプリ「Rakuten Link」などでのログイン時にパスキーが利用できる。 パスキーは、スマートフォンの指紋認証や顔認証などの生体情報、PINコードな