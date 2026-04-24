「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の歴代モデルランキング（2026年版）に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：広瀬すず2位は、2012年から2018年まで専属モデルを務めた、俳優の広瀬すずさんでした。2015年にドラマ『学校のカイダン』（日本テレビ系