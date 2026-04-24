6月に開幕するサッカー・ワールドカップの日本代表を応援しようと広島からエールを送る会が開かれました。24日夜、広島市内で行われた会には、日本代表の森保一監督やサッカーファンら約300人が参加しました。森保監督は、広島への感謝の思いと共にワールドカップに臨む意気込みを語りました。■サッカー日本代表森保一監督「たくさんサンフレッチェ時代から応援してくださったと思います。