三次の鵜飼が6月から始まるのを前に、鵜の訓練を始める「鵜慣らし祭」が行われました。「鵜慣らし祭」には関係者約30人が出席し、今年の鵜飼の安全と豊漁を祈願しました。合わせて、8年ぶりに新しく造られた鵜舟の進水式も行われました。新しい鵜舟を川に浮かべた鵜匠は、さっそく鵜を川に放ち訓練を行いました。■鵜匠会 日坂文吾会長「三次の鵜飼に舟は欠かせない。プラス木造船を残していきたいという伝統的な心・気持ちが、ま