元モーニング娘。の田中れいなさんは4月23日、自身のInstagramを更新。子どものために作った手作り離乳食をまとめて公開しました。【写真】田中れいなの手作り離乳食「子供ちゃん幸せものだ、、」田中さんは「ごはんのまとめやっぱりいつも同じようなの作ってしまう」とつづり、12枚の写真を投稿。「ハンバーグ」「しゅうまい」「ポテトサラダ」など、品目を一つひとつ紹介しています。また「自分が嫌いやけん魚料理のときの味見