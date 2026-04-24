県内で牛肉の製造・加工・販売を手掛ける企業とネット通販を運営する企業が食肉の通販会社を設立しました。新会社「LRプラスK」を設立したのは県内で牛肉など食肉の製造・加工・販売を手掛けるカミチクホールディングスと日置市に本社を置きふるさと納税の支援やネット通販を運営するLRです。カミチクホールディングスはこれまでも自社でネット通販を行ってきましたがさらに強化しようとLRと新会社を設立。日本