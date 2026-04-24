24日朝、長崎市の繁華街の市道でトレーラーに積んだショベルカーが脱輪する事故があり交通規制が行われました。 24日午前5時半すぎ、長崎市浜町の市道でショベルカーをトレーラーにのせる際に脱輪したと近くの工事現場の関係者から警察に通報がありました。 現場はおととし閉店した商業施設「S東美」前で、トレーラーから落下寸前のショベルカーをクレ}