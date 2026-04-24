トランプ大統領側の関係者の発言にFIFAは翻弄されている(C)Getty Images異例の提案にイタリア・スポーツ界は真っ向から「ノー」を突きつけた。物議を醸す騒動となっている。キッカケとなったのは、英紙『Financial Times』の取材に応じたドナルド・トランプ米大統領の政権高官を務めるパオロ・ザンポッリ氏の発言だ。【動画】トッテナムを沈黙させた「“信じられない”ボレー」英メディアも絶賛する三笘薫のゴラッソを見る